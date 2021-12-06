Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);
сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.
"Красная" зона
Запрещается:
работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
проведение массовых мероприятий;
работа учреждений культуры.
Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Для всех зон
Действующими для любых уровней эпидопасности остаются такие нормы:
работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.