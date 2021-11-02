В Польше открыли регистрацию на третью дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих

В Польше со вторника, 2 ноября, стартовала регистрация на третью дозу вакцинации от коронавируса . Прививку будут делать всем желающим, которые достигли совершеннолетия.

Все совершеннолетние лица могут получить электронное направление на третью дозу вакцинации или на вторую, если прививка была сделана единоразово препаратом Johnson&Johnson. Регистрация на дополнительную дозу вакцины доступна для желающих, которые вакцинировались не менее полугода назад.

Отмечают, что в стране зарегистрировали коронавирус лишь у 0,12% вакцинированных. В то же время жители Польши получили уже более 39 млн прививок от COVID-19. Полностью вакцинированы 20 млн людей, проживающих в Польше - это более половины населения страны.