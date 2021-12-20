"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности

По его словам, минимизация риска распространения COVID-19 - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", - заявил он.

Первая рекомендация

По словам министра, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

Вторая рекомендация

Нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:

там где это нужно одевать защитную маску.

сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.

проветривать помещение, открывать окна или двери.

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.

следить за чистотой рук.

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация

Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", - уточнил Ляшко.

Четвертая рекомендация

Воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирус", - отметил министр.

Пятая рекомендация

Минздрав советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, добавил Ляшко.