Новые правила поездок между регионами: Минздрав ответил на главные вопросы

Допускается ли COVID-сертификат в приложении "Дія"

Таким сертификатом можно пользоваться во время поездок. Его нужно просто показать с телефона, но также можно и распечатать.

Нужен ли COVID-сертификат или тест в случае поездки на собственном транспорте

Новые правила перевозок не касаются жителей страны, которые путешествуют на собственном транспорте (если в салоне находится не более 5 человек, без учета детей. Если все пассажиры являются членами одной семьи, то разрешается и большее количество пассажиров).

Что делать пассажиру, переболевшему коронавирусом, но без"Дії".

В таком случае можно предъявить справку о вакцинации (о получении первой прививки). Или показать свидетельство о полном курсе вакцинации (можно получить у семейного врача). Также можно сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (срок действия 72 часа).

Что грозит пассажиру без COVID-документов

Если человек во время поездки между регионами на общественном транспорте не сможет предъявить документ о прививках или отрицательный тест, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил относительно карантина людей").