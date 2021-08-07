В Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести

Министерство здравоохранения Украины допускает возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса. Этот вопрос будут рассматривать ближе к середине текущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода" .

"Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений для вакцинированных - ред.) пересматривать ближе к середине сентября, когда уже будут дифференцированные подходы",- сказал он.

По его словам, технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют.

"Завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован",- добавил Кузин.