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В Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести

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Киев, Суббота 07 августа 2021 18:18
В Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Украины допускает возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса. Этот вопрос будут рассматривать ближе к середине текущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".

"Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений для вакцинированных - ред.) пересматривать ближе к середине сентября, когда уже будут дифференцированные подходы",- сказал он.

По его словам, технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют.

"Завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован",- добавил Кузин.

Напомним, ранее Кузин заявил, что COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае локдауна.

Добавим, по словам санврача, в Украине вакцинация от коронавируса пока является добровольной.

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