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В изоляции и с прививкой. В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 22:33
В изоляции и с прививкой. В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "24 канала".

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - сказал министр.

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