В изоляции и с прививкой. В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "24 канала".
"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - сказал министр.
Новость дополняется...