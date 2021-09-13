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В Харькове будут производить вакцину от COVID-19

Автор: Валерия Полищук

Фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID. Производство вакцин планируется начать в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

В этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

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ХарьковВакцина от коронавируса