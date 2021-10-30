Харьковчан завтра будут вакцинировать прямо на избирательных участках
В Харькове на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечено, что пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.
Так, получить прививку желающие смогут с 9:00 до 18: 00.
Известно, что иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.
"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", - говорится в сообщении.
Напомним, завтра 31 октября харьковчане будут избирать мэра, за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов.
Добавим, в ЦИК рассказали, будут ли проверять COVID-сертификаты, или тесты на участках завтра во время выборов.