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Жену Навального задержали на акции в Москве

Автор: РБК-Украина

На акции протеста в Москве (Российская Федерация) задержали Юлию Навальную - жену оппозиционера Алексея Навального. Тем временем протестующие в российской столице движутся в сторону СИЗО "Матросская тишина", в котором его удерживают.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Незадолго до задержания она опубликовала фото из московского района Сокольники. В этом районе находится "Матросская тишина". Она присоединилась к протестующим, которые требуют освободить Навального.

Силовики задержали ее за участие в несогласованной акции. Также в интернете появилось видео задержания Навальной. Сообщается, что полиция уже оттеснила протестующих от СИЗО и массово задерживает людей. Жену оппозиционера увезли в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах в Санкт-Петербурге произошли драки с ОМОНом. Сотни человек сегодня собрались на Сенной площади, но полиция начала задерживать участников несанкционированной акции. Против протестующих применили слезоточивый газ и электрошокеры.

Отметим, сегодняшние акции сопровождаются жесткими задержаниями. На данный момент известно о задержании более 1 500 человек.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйпротестЗадержание