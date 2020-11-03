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На Закарпатье на крупной взятке задержали замглавы облсовета

Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области задержали заместителя главы облсовета и начальника управления при получении взятки. Они должны были поспособствовать реконструкции объекта в программе "Велике будівництво".

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Об этом сообщает сайт Закарпатской областной прокуратуры.

Установлено, что замглавы облсовета и один из руководителей управления государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Должностные лица требовали деньги от предпринимателя, чья фирма победила в тендере на возведение в селе Мокра культурного центра в рамках реконструкции местного клуба по программе "Велике будівництво".

Чиновники хотели получить более полумиллиона гривен за беспрепятственные работы на объекте для фирмы, которая уже получила часть денег из 5,6 миллиона гривен, выделенных на реконструкцию клуба.

Правоохранители задержали замглавы облсовета и начальника управления ГАСИ после получения ими всей суммы взятки. Они подозреваются по ч.3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня СБУ вместе с ГБР провели обыски в управлениях таможенной службы в рамках расследования коррупционных схем на таможне.

Также Служба безопасности Украины обнаружила, что из стратегического предприятия систематически разворовывали авиционные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.

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