Взрыв дома на Позняках: в одной из квартир нашли оружие и боеприпасы

В одной из квартир дома на Позняках в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Владельца квартиры, где обнаружили арсенал, задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что около 14:00 14 октября во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяли пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, со взрывоопасным веществом.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передали в полицию для проведения следственных действий.

Фото: найденный арсенал (t.me/KyivCityOfficial)

Отметим, что 13 октября спасатели начали поиск и возврат личных вещей пострадавших.

Напомним, 21 июня в Киеве на Позняках произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погибли пять человек.

По факту взрыва открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

Пострадавшим от взрыва в доме на Позняках начали выдавать новые квартиры.