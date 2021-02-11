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Второй за сутки. В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный

Автор: Даша Харченко

Сегодня, 11 февраля, боевики обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

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Трагедия произошла около 20:45.

"На обстрелы российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера - военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

Напомним, 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

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