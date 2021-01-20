Возле Яворовского полигона перевернулся военный грузовик, пострадали 13 бойцов

В селе Старичи (Львовская область) перевернулся военный грузовик. В результате авації пострадали 13 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Грузовик съехал с дороги в кювет и опрокинулся на левый бок. Во время ДТП в военном грузовом автомобиле в общем находился 31 военнослужащий. Эта авария произошла в Яворовском районе.

В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части.

Другие 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время по медицинскую помощь не обращались.

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