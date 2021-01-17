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Возле Турции затонул сухогруз с украинцами в экипаже, 4 человека погибло

Автор: Роман Тверденко

У берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под российским флагом, с украинцами в составе экипажа. Минимум четверо человек погибли.

Об этом сообщает DHA.

Инцидент случился в воскресенье в районе северной турецкой провинции Бартын. Тонуть корабль начала около 12:20. По данным местных властей, причиной крушения стали плохие погодные условия в Черном море.

Минимум четверо человек погибли, шестеро уже спасены. Спасательные работы продолжаются при участии фрегатов ВМС Турции.

В составе экипажа сухогруза были двое граждан России и 10 украинцев. Имена украинских членов экипажа: Рустам Казимов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко. Кто из них погиб и выжил, пока неизвестно.

В Росморречфлоте заявили, что судно принадлежит украинской компании.

В начале недели сообщалось, что у берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два украинца.

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