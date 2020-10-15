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ВОЗ допускает резкий рост смертности от туберкулеза

Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2020 году в связи с коронакризисом ситуация с туберкулезом ухудшилась. Борьба против туберкулеза оказывается под угрозой.

Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

В 2015-2019 годах заболеваемость туберкулезом в мире сократилось на 9%, смертность - на 14%.

Так, в прошлом году от туберкулеза умерли 1,4 млн человек, количество больных за год составило 10 млн. При этом в трех миллионах случаев туберкулез или не обнаружили, или данные не попали в официальную статистику.

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Организация отмечает, что за 2018-2019 годы 14 млн человек лечились от туберкулеза.

В этом году, когда была объявлена пандемия, на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза выделили 6,5 млрд долларов, что в два раза меньше той суммы, которая была заявлена ранее.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения предлагают увеличить тариф на лечение туберкулеза до 33 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в медицинские учреждения Украины до конца года будут поставлять лекарства на общую сумму 4,2 млрд гривен.

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