Ветер и дождь. В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Завтра будет местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны - мокрый снег.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.
Температура ночью 0+5 тепла, на северо-востоке и в Карпатах -1-6 мороза, днем +3+8 тепла, на юге Одесской области до +11.