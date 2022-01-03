UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ветер и дождь. В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра будет местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны - мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура ночью 0+5 тепла, на северо-востоке и в Карпатах -1-6 мороза, днем +3+8 тепла, на юге Одесской области до +11.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение