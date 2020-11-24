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Вблизи Авдеевки работал снайпер, ранен военный

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 24 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. В результате работы снайпера был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.

В пригороде Авдеевки работал снайпер. Около полудня в результате выстрела получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

"Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 23 ноября, боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 22 ноября боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Добавим, что с начала перемирия на Донбассе 27 июля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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