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В Умани отравились две школьницы. Одна из них напилась таблеток

Новина українською → Умань, Среда 17 февраля 2021 20:44
В Умани отравились две школьницы. Одна из них напилась таблеток Фото: скорая помощь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Умани сегодня в больницу попали две школьницы с подозрением на отравление. Одна из них, 14-летняя восьмиклассница, вероятно, отравился медицинским препаратом "Дротаверин".

Об этом сообщило "Суспільне".

По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской области Ирины Назарок, чем отравилась вторая школьница, пока не установлено.

Правоохранители уже расследуют инцидент и опрашивают свидетелей. Как рассказали в полиции Черкасской области, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители ювенальной полиции.

Напомним, вчера в лицее Боярки две семиклассницы отравились "Дротаверином". Они выпили по 40 таблеток этого лекарственного средства. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу.

Как писало РБК-Украина, представитель президента по правам ребенка заявил, что отравление лицеисток в Боярке может быть связанным с опасными интернет-играми.

Кроме того, сегодня правоохранители возбудили уголовное дело по факту отравления лицеисток в Боярке.

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