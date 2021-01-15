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Землетрясение в Индонезии: у МИД нет информации о пострадавших украинцах

Автор: Игорь Литвиненко

У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии. При этом в МИД открыли круглосуточную "горячую" линию для украинцев в Индонезии.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - написал Николенко.

Напомним, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце декабря в Хорватии произошло несколько мощных землетрясений. Подземные толчки фиксировались на протяжении нескольких дней. Тогда жертвами стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

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Новости Украины МИД УкраиныземлетрясениеИндонезия