Украинские туристы застряли на Занзибаре. Не могут вылететь около 180 граждан

По его словам, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно быстрее решил вопросы их возвращения.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил он.

Скрин карты (twitter.com/OlegNikolenko)

Также BBC написало, что речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.

Несколько пассажиров сообщили, что не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.

Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия. Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержку с вылетом - коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.