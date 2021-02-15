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Украинские туристы застряли на Занзибаре. Не могут вылететь около 180 граждан

Автор: Анастасия Рокитна

Около 180 украинских туристов застряли на острове Занзибар. Министерство иностранных дел Украины это подтвердило.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

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По его словам, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно быстрее решил вопросы их возвращения.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил он.

Скрин карты (twitter.com/OlegNikolenko)

Также BBC написало, что речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.

Несколько пассажиров сообщили, что не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.

Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия. Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержку с вылетом - коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.

Напомним, у берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого были двое украинцев. Украинская сторона добивалась, чтобы на борт отправили врача.

Также ранее сообщалось, что украинцы застряли в Таиланде, из-за того, что рейс МАУ задержали на несколько часов.

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