В Украине выявили 7014 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 7014 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Житомирской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За время пандемии в Украине коронавирусом уже официально заболели 337 410 человек. Из них 139 755 уже побороли болезнь, в том числе 2177 - за вчера.

Умерли от коронавируса 6289 человек (+125). Активными больными остаются 191 366 человек.

Больше всего заражений за минувшие сутки в Киеве (+560), Харьковской (+520), Житомирской (+484), Львовской (+469), Хмельницкой (+450) и Одесской (+363) областях.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными.

Добавим, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украине обновили карантинные зоны.

Отметим, украинскую вакцину от коронавируса хотят испытать на людях через три месяца.