В Украине впервые более 13 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

За вчера сделали 65 402 тестирования, в частности методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.

В Киеве наибольший прирост случаев за сутки - 1348. Также сложная ситуация в Днепропетровской (+1128), Киевской (+786), Запорожской (+748) и Черкасской (+726) областях.

За вчера в Украине умерли от коронавируса 257 человек, выздоровели 7400 человек, а госпитализировали 1531 человека.

С начала пандемии в стране подтвердили 583 510 случаев заражения коронавирусом, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. Сделали 4 062 868 ПЦР-тестирований.

Тем временем, в мире за сутки диагностировали почти 600 000 больных COVID-19. По числу новых случаев наиболее сложная ситуация в Италии, Франции, Великобритании, Польше и Украине, которая занимает седьмое место.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Отметим, эксперты считают, что придется ввести жесткий карантин в Украине.