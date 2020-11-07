ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Суббота 07 ноября 2020 08:28
В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 746 человек. Больше всего заражений в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки сделали 82327 тестирований. В частности, 51 258 тестирований методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1008), Киеве (+854), Житомирской области (+602), Хмельницкой области (+579) и Львовской области (+557).

Всего в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека. Выздоровели 204 229 человек (+8685). Смертельных случаев - 8312 (+187).

Отметим, ситуация с коронавирусом ухудшается. Украинская власть пока говорит, что локдаун в стране вводит не будут. Однако, в случае рост новых заражений, возможно усиление карантина.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Коронавирус
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы