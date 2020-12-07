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В Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 7 декабря резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Сегодня днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Также в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как отмечают синоптики, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По данным "Укравтодора", в большинстве областей без осадков, в Одесской и Черновицкой областях местами снег. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха в горах от -6 до -1. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

Напомним, погода в Украине на 7 декабря будет солнечной, сухой и морозной, но кое-где небо затянет тучами.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет первый месяц зимы.

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