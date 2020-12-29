В Украине ликвидировали более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков

Национальная полиция ликвидировала более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков. Через них ежесуточно сбывали около 50 тысяч доз наркотиков на территории всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Также отмечается, что в течение недели сотрудники полиции перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину и прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий.

Правоохранители провели тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через Интернет, в частности в закрытой части - "DarkNet". Полицейские установили держателей более 100 интернет-ресурсов, которые были связаны между собой. Они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в топе рейтинга "DarkNet".

"По предварительным данным, ежесуточно все эти ресурсы сбывали около 50 тыс. доз наркосредств", - указано в сообщении.

Таким образом правоохранители не дали попасть на "черный" рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысяче таблеток "экстази". В целом - это более 120 тысяч доз наркотика. Из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ.

Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 50 миллионов гривен.

Кроме того, правоохранители изъяли 113 тысяч долларов, 158 тысяч гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

Следствие уже установило 50 лиц, связанных с деятельностью ликвидированных наркомагазинов.

"Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч гривен до 2,1 миллиона гривен, еще трем - домашний арест", - информируют полицейские.

Напомним, ранее в морском порту "Южный" Одесской области пограничники обнаружили 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов на черном рынке.

Как писало РБК-Украина, за 2020 год пограничники обнаружили более 600 килограммов наркотических средств. В частности почти 460 килограммов кокаина.