В Украине 9832 новых случая коронавируса

В Украине выявили 9832 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки сделали 33 486 тестирований, методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4801.

За все время пандемии в Украине заболели - 545 689 человек; выздоровели - 244 197 человек; летальных исходов - 9697; сделали ПЦР-тестов - 3 941 651.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (+879), Днепропетровской области (+847), Запорожской области (+807), Киевской области (+648) и Одесской области (+633).

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября. По факту всех выявленных нарушений были составлены протоколы об административных нарушениях.