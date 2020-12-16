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В Украине 10 622 новых случая коронавируса, более 12 тысяч выздоровевших

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 10 622 человека. Больше всего заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за вчера сделали 63 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

Из-за COVID-19 вчера госпитализировали 3242 человека, также 264 пациента умерли. Число выздоровевших за сутки составляет 12 549 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 919 704 случаев коронавируса, из них 535 417 выздоровевших и 15 744 умерших.

Напомним, ЕС одобрит вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech до 25 декабря. Издание писало, что, скорее всего, об одобрении этой вакцины от коронавируса объявят уже 23 декабря.

Украинский Минздрав рассчитывает получить вакцину от COVID-19 уже в феврале.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

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