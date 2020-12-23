В Украине 10 136 новых случаев коронавируса и почти 3 тысячи госпитализированных

В Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 136 человек. Самая сложная ситуация в Киеве и Запорожской области.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера сделали 61 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).
За сутки госпитализировали - 2979 человек; умерли 275 пациентов и 15 372 лица выздоровели.
С начала пандемии заболели 989 642 человека; выздоровели - 615 660 человек; умерли 17 172.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Напомним, Национальная академия наук Украины дала прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели.
До этого НАН прогнозировала падение заболеваемости коронавирусом в Украине до конца декабря.
Добавим, Киевская школа экономики прогнозировала до 33 тысяч умерших от коронавируса в Украине до конца 2020 года.