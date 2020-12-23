В Украине 10 136 новых случаев коронавируса и почти 3 тысячи госпитализированных

В Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 136 человек. Самая сложная ситуация в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 61 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

За сутки госпитализировали - 2979 человек; умерли 275 пациентов и 15 372 лица выздоровели.

С начала пандемии заболели 989 642 человека; выздоровели - 615 660 человек; умерли 17 172.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Напомним, Национальная академия наук Украины дала прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели.

До этого НАН прогнозировала падение заболеваемости коронавирусом в Украине до конца декабря.

Добавим, Киевская школа экономики прогнозировала до 33 тысяч умерших от коронавируса в Украине до конца 2020 года.