UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 10 136 новых случаев коронавируса и почти 3 тысячи госпитализированных

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 136 человек. Самая сложная ситуация в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 61 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

За сутки госпитализировали - 2979 человек; умерли 275 пациентов и 15 372 лица выздоровели.

С начала пандемии заболели 989 642 человека; выздоровели - 615 660 человек; умерли 17 172.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Напомним, Национальная академия наук Украины дала прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели.

До этого НАН прогнозировала падение заболеваемости коронавирусом в Украине до конца декабря.

Добавим, Киевская школа экономики прогнозировала до 33 тысяч умерших от коронавируса в Украине до конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус