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Убийство активиста в Сумах: что сейчас известно

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Сумы, Четверг 28 октября 2021 09:52
Убийство активиста в Сумах: что сейчас известно Фото: в Сумах убили активиста (suspilne.media)
Автор: Анастасия Рокитна

В четверг, 27 октября, в Сумах застрелили местного активиста. Правоохранители открыли дело.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Что произошло

На улице Заливной застрелили активиста. Убили представителя "Правого сектора" Александра Иванина, сообщила пресс-служба националистической организации.

На место происшествия немедленно прибыло руководство областной полиции и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Мужчину застрелили у подъезда его дома. Киллер, по данным пресс-службы "Правого сектора", совершил более 10 выстрелов, а нападение произошло на глазах жены члена организации.

Убийство активиста в Сумах: что сейчас известноФото: место убийства активиста (МВД)

Открыто дело

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Что известно об Александре Иванине

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал об отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

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