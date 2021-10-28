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Вбивство активіста в Сумах: що зараз відомо

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Суми, Четвер 28 жовтня 2021 09:52
Вбивство активіста в Сумах: що зараз відомо Фото: у Сумах вбили активіста (suspilne.media)
Автор: Анастасія Рокитна

У четвер, 27 жовтня, в Сумах застрелили місцевого активіста. Правоохоронці відкрили справу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Що сталось

На вулиці Заливній застрелили активіста. Вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніна, повідомила прес-служба націоналістичної організації.

На місце події негайно прибуло керівництво обласної поліції та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Чоловіка застрелили біля під'їзду його будинку. Кілер, за даними прес-служби "Правого сектора", здійснив понад 10 пострілів, а напад стався на очах дружини члена організації.

Вбивство активіста в Сумах: що зараз відомоФото: місце вбивства активіста (МВС)

Відкрито справу

Проводяться заходи по встановленню та затриманню зловмисника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Що відомо про Олександра Іваніна

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.

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