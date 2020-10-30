В турецком Измире произошло мощное землетрясение, есть разрушения

Сегодня, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в городе есть серьезные разрушения. Данных о погибших пока нет.

Об этом сообщает местный портал Haberturk.

Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. Толчки ощущались в Стамбуле, а также регионах Мраморного и Эгейского морей.

После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8. По данным властей Измира, информации о погибших пока нет.

По предварительной информации, землетрясение разрушило десятки зданий в Измире, под завалами могут находиться люди. Также сообщается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.

Фото: последствия землетрясения в Измире

Напомним, ранее в октябре у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, в связи чем была объявлена угроза цунами.

В августе землетрясение магнитудой 6,8 обрушилось на остров Суматра в Индонезии.