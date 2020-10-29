Теракт в Ницце и нападение на полицейских: что сейчас происходит во Франции

Во Франции неизвестный совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое человек. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает BFM.TV.

В церкви Нотр-Дам в Ницце сегодня произошло нападение на людей. В результате одна с жертв была обезглавлена. Еще одному человеку перерезали горло. Местные власти называют произошедшее терактом.

Совет мусульман Франции осудил теракт и в знак траура призвал местных верующих отменить все торжества в честь праздника Мавлид - празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В городе Ницца пока временно закрыли все храмы.

Также в городе были слышны взрывы. По данным полиции, их производит подразделение по разминированию.

Местные власти сообщили, что полиция задержала нападавшего. При задержании он получил ранения и его увезли медики.

Настоятель прихода сообщил, что их предупреждали о возможном нападении в течение двух или трех дней. Однако, он думал, что их это обойдет.

Фото: ситуация в Ницце (twitter.com/Gajraj_Vivek)

После этого произошло еще одно ножевое нападение во Франции. В Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских. Он кричал "Аллах Акбар". Полицейские его ликвидировали.

При МВД Франции создали кризисный штаб из-за теракта в Ницце. Президент Франции Эммануэль Макрон уже направляется в этот штаб. Национальная прокуратура начала расследовать произошедшее.

Депутат парламента от департамента Приморские Альпы Эрик Сиотти заявил, что стране нужно начать принимать радикальные меры, чтобы искоренить радикальный исламизм.

"Нам нужно выиграть войну против исламизма. Если этого не сделать, то Франция в итоге сама превратится в исламистскую республику", - сказал он.

В мире озвучили ряд заявлений в связи с нападениями во Франции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена расправой в Ницце.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал европейцев "объединиться против насилия и тех, кто пытается разжечь и распространять ненависть".

До этого во Франции убили учителя истории, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. По этому делу задержали более 10 человек.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции. Он назвал произошедшее "исламским терактом".

Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция объявила об отзыве своего посла из Турции.