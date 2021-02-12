UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Свалки COVID-отходов: на старых складах нашли тонны опасного мусора

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Популярные новости
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто 11 февраля 2021
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов 08 февраля 2021
На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек 07 февраля 2021
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" 07 февраля 2021
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано 11 февраля 2021
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 10 февраля 2021

В соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.

Одно из предприятий звозило остатки на старые склады, на которых не предусмотрено хранение эпидемически опасных медицинских отходов

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.

Также обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Фото: COVID-отходы (npu.gov.ua)

Следователи полиции открыли дело по предварительной правовой квалификацией злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Устанавливается круг причастных.

Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года в Дарницком районе Киева была пожар, который начался на свалке, а затем перекинулся на торфяники.

Также горела свалка в Житомирской области. Пожар удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отходысвалкаКоронавирус
Читайте также
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19
Украинцы больше всех в мире недовольны решениями властей по борьбе с коронакризисом
Прогноз погоды