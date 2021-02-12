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Свалки COVID-отходов: на старых складах нашли тонны опасного мусора

Новина українською → Киевская область, Пятница 12 февраля 2021 11:47
Свалки COVID-отходов: на старых складах нашли тонны опасного мусора Фото: COVID-отходы (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.

Одно из предприятий звозило остатки на старые склады, на которых не предусмотрено хранение эпидемически опасных медицинских отходов

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.

Также обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Фото: COVID-отходы (npu.gov.ua)

Следователи полиции открыли дело по предварительной правовой квалификацией злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Устанавливается круг причастных.

Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года в Дарницком районе Киева была пожар, который начался на свалке, а затем перекинулся на торфяники.

Также горела свалка в Житомирской области. Пожар удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

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