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Звалища COVID-відходів: на старих складах знайшли тонни небезпечного сміття

Новость на русском → Київська область, П'ятниця 12 лютого 2021 11:47
Звалища COVID-відходів: на старих складах знайшли тонни небезпечного сміття Фото: COVID-відходи (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Згідно із правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення.

Одне з підприємств звозило залишки на старі склади, на яких не передбачено зберігання епідемічно небезпечних медичних відходів.

Силовики провели обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат. У результаті правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів.

Також виявили органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.

Фото: COVID-відходи (npu.gov.ua)

Слідчі поліції відкрили справу за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України). Встановлюється коло причетних.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Дарницькому районі Києва була пожежа, що почалася на звалищі, а потім перекинулась на торфовища.

Також горіло звалище в Житомирській області. Пожежу вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.

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