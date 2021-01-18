Суд по Навальному состоится сегодня в 12:30

Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что суд по российскому оппозиционеру будет сегодня. Вчера его задержали по прибытию в Россию.

Об этом Кира Ярмыш написала на своей странице в Twitter.

Ранее в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы сообщили, что обращение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России об изменении оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу косметологической компании "Ив Роше" рассмотрят 29 января.

"Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.

Документ, подтверждающий, что суд над Навальным состоится в 12.30 уже сегодня, опубликовал адвокат Вадим Кобзев.

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

Напомним, в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Также осудили задержание Навального в США. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции.