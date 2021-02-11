Спустя почти 6 лет. Объявлены подозрения по делу о взрывах на складах в Сватово

Следствие считает, что двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артсклада боеприпасов с грубыми нарушениями.

"В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе из-за диверсии неустановленных лиц, часть неподобающе размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, которые детонировали из-за пожара", - заявили в ГБР.

В результате такой халатности, как отметили в бюро, государству был причинен ущерб на сумму более 15 млн гривен.

Командирам сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода. В случае доказательства вины военным грозит до 7 лет за решеткой.

ГБР продолжает устанавливать других лиц, причастных к взрывам на складах и потери военного имущества, для привлечения их к ответственности.

Как известно, 29 октября 2015 года в Сватово в результате пожара на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов, произошла серия взрывов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военных и один гражданский. Также была уничтожена военная техника.