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Спецоперация в Киеве: у офиса ОПЗЖ прошли обыски из-за стрельбы в центре города

Автор: РБК-Украина

Правоохранители провели обыски возле офиса политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Там сегодня обнаружили микроавтобус, на котором скрылись участники стрельбы вблизи застройки в Голосеевском районе Киева.

Об этом РБК-Украина рассказали в Службе безопасности Украины.

В СБУ отметили, что не имеют отношения к проведению обысков у центрального офиса ОПЗЖ.

Как рассказали в спецслужбе, сегодня вблизи строительной площадки по улице Казимира Малевича произошел конфликт во время акции протеста против застройки, которую проводили представители нескольких общественных движений и организаций.

К протестующим подъехал микроавтобус, в котором находились лица с травматическим и гладкоствольным оружием. Злоумышленники совершили серию выстрелов в протестующих, травмировав нескольких из них.

"Позже сотрудники полиции нашли похожий автомобиль возле офиса партии ОПЗЖ. Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий - то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии", - добавили в СБУ.

Об обысках РБК-Украина рассказал и источник в полиции Киева. По словам собеседника агентства, сейчас правоохранители выясняют, был ли обнаруженный возле офиса ОПЗЖ микроавтобус на месте стрельбы.

Напомним, до этого в полиции заявляли о задержании двух автомобилей, на которых скрылись участники стрельбы возле застройки в Киеве. Правоохранители проводили неотложные следственные действия с лицами, которые были в автомобилях.

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Новости Украины КиевобыскСтрельбаОппозиционная платформа За життя
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