Спецоперация в Киеве: у офиса ОПЗЖ прошли обыски из-за стрельбы в центре города

В СБУ отметили, что не имеют отношения к проведению обысков у центрального офиса ОПЗЖ.

Как рассказали в спецслужбе, сегодня вблизи строительной площадки по улице Казимира Малевича произошел конфликт во время акции протеста против застройки, которую проводили представители нескольких общественных движений и организаций.

К протестующим подъехал микроавтобус, в котором находились лица с травматическим и гладкоствольным оружием. Злоумышленники совершили серию выстрелов в протестующих, травмировав нескольких из них.

"Позже сотрудники полиции нашли похожий автомобиль возле офиса партии ОПЗЖ. Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий - то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии", - добавили в СБУ.

Об обысках РБК-Украина рассказал и источник в полиции Киева. По словам собеседника агентства, сейчас правоохранители выясняют, был ли обнаруженный возле офиса ОПЗЖ микроавтобус на месте стрельбы.