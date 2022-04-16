Содействовали контрабанде связанной с Медведчуком компании. Таможенники получили подозрения от ДБР

Сотрудники Главного следственного управления подозревают таможенников в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компании из сферы влияния Виктора Медведчука. Ущерб государства составил 7,8 млн гривен.

В 2017-2018 гг. упомянутая компания импортировала нефтепродукты железнодорожным и автомобильным транспортом. Но в документах импортируемым продуктом указывался газовый конденсат, который не является подакцизным товаром.

"При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен", – говорится в сообщении.

Работникам таможенного поста инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей с недобросовестным отношением к ним, повлекшим ущерб интересам государства. Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.