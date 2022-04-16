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Содействовали контрабанде связанной с Медведчуком компании. Таможенники получили подозрения от ДБР

Фото: Нефтепродукты выдавали за газовый конденсат (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственное бюро расследований объявило о подозрении трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет недосчитался почти 8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ДБР.

Сотрудники Главного следственного управления подозревают таможенников в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компании из сферы влияния Виктора Медведчука. Ущерб государства составил 7,8 млн гривен.

В 2017-2018 гг. упомянутая компания импортировала нефтепродукты железнодорожным и автомобильным транспортом. Но в документах импортируемым продуктом указывался газовый конденсат, который не является подакцизным товаром.

"При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен", – говорится в сообщении.

Работникам таможенного поста инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей с недобросовестным отношением к ним, повлекшим ущерб интересам государства. Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Офис генпрокурора потребует в суде арест для Медведчука после побега.

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Виктор МедведчукЗакарпатская областьГосбюро расследованийМукачевоГосударственная таможенная служба