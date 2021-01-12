Снег до 15 см, метель и штормовой ветер: в Украине резко изменится погода

Завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, будут снегопады и штормовой ветер. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 15 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (от 5 до 15 сантиметров). Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах будет гололедица.

Как прогнозируется, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности,

желтый).

Как сообщают в ГСЧС, 14 января погода улучшится, снегопад закончится. Уже на следующий день будут сильные морозы, ночью от -12 до -18, местами в северных

областях до -21, днем -10-16. Такая погода будет до 18 января.

Напомним, с завтрашнего ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января. В страну идут морозы и мокрый снег.