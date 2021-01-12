UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снег до 15 см, метель и штормовой ветер: в Украине резко изменится погода

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, будут снегопады и штормовой ветер. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 15 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (от 5 до 15 сантиметров). Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах будет гололедица.

Как прогнозируется, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности,
желтый).

Как сообщают в ГСЧС, 14 января погода улучшится, снегопад закончится. Уже на следующий день будут сильные морозы, ночью от -12 до -18, местами в северных
областях до -21, днем -10-16. Такая погода будет до 18 января.

Напомним, с завтрашнего ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января. В страну идут морозы и мокрый снег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины снегШтормовое предупреждениеПогода