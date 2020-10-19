В Смеле вышли на протест из-за "красной" зоны

В Смеле (Черкасская область) протестуют под городским советом из-за внедрения карантинных ограничений, что предусматривает "красная" зона. Люди просят, в частности, не закрывать детсады.

Об этом сообщает "Суспильне Черкассы".

Также протестуют предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.

Фото: протест в Смеле (suspilnе media)

Его заместитель сказала, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.

В городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.

Напомним, в Украине за сутки заболели 4 766 человек. Всего с начала пандемии заразились уже более 300 тысяч человек.

Также сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели количество активных больных увеличилось примерно на 30%.