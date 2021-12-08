Сбой в работе транспорта, пробки. Киев накрыла непогода: рекомендации водителям и пешеходам

Полиция обратилась к водителям и пешеходам.

"Водители, будьте внимательными за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - говорится в сообщении.

Сбой в работе транспорта

Отметим, что из-за ухудшения погоды в Киеве уже начались проблемы в работе общественного транспорта, сообщает "Киевпастранс".

Задерживается движение троллейбусов № 29, 30, 31, 47 на пр-т. Шухевича - мост Десенка в направлении ст. "Зенит".

Изменено движение троллейбусов № 43, 50 по мосту Патона. Движение троллейбусов №43 организовано к ст. м. "Лыбедская", а троллейбусов №50 организовано к Дарницкой площади.

Кроме того, изменено движение троллейбусов № 14, 15 по ул. Эспланадная - ул. Бассейная в направлении Ботанического сада по причине сложных погодных условий. Движение троллейбусов №14 организовано ко Дворцу Спорта и военному госпиталю, а троллейбусов №15 организовано к военному госпиталю.

Пробки в Киеве

В городе образовались значительные пробки на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Борщаговская, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая.

Затруднено движение транспорта на всех мостах: Южном, Дарницком, мосту Патона, Северном и Гаванском.

Пробки на левом берегу образовались на Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улице Петра Радзиня, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича.