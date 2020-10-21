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Сбитие самолета и захват позиций: что сейчас происходит в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство обороны Армении заявило о сбитии самолета сил Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обострятся.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщает на своей странице в Facebook.

Она написала, что ситуация в Карабахе остается стабильно напряженной.

"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 08:30 сбили самолет противника", - написала Степанян.

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Информацию о сбитии самолета пока не комментировала азербайджанская сторона.

В то же время, пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о захвате позиций на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Азербайджанская сторона также захватила большое количество оружия и боеприпасов.

Бои продолжались на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Армения обстреливала оборонительные позиции Азербайджана из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Напомним, Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупационной армии Армении город Зангилан.

Отметим, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.

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