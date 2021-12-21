В России масштабный пожар. Горит гипермаркет

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось.

По предварительной информации, горение происходит на всей площади - 5225 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысяч кв. м. Информация о пострадавших не поступала, сказали в МЧС.

К месту пожара направили пожарный поезд. Работают порядка 90 человек и 30 единиц техники.

Фото: в российском Томске горит ТЦ (скрин видео)

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания, сообщает ТАСС. Рассматриваются и другие версии произошедшего