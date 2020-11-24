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Раненый под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 24 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия со стороны боевиков. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников було уведомлено представителей ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки работал снайпер.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи", - говорится в сообщении.

Однако в результате вражеского выстрела украинский военный умер.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки работал снайпер. В результате выстрела получил тяжелые ранения военный и был госпитализирован.

Напомним, 23 ноября боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, с начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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