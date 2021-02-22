UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

От Прикарпатья идет волна коронавируса в другие регионы. Власть готовится

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, COVID-статистика ухудшается в Черновцах и Закарпаской области.

"Надеемся, что мы собъем эту волну (коронавируса, - ред.) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (случаев, - ред.), в Закарпатской области", - заявил он.

Ранее в Черновицкой ОГА заявили, что в больницах области находятся 1029 пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него. Это наибольшее количество с начала пандемии.

За минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 259 новых случаев коронавируса, а в Закарпатской области - 233 случая.

Напомним, у Зеленского объяснили COVID-вспышку на Прикарпатье.

Отметим, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
У Зеленского ожидают, что вакцина прибудет в Украину завтра утром
Буковель и туристы: у Зеленского объяснили COVID-вспышку на Прикарпатье
Прогноз погоды