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Представитель омбудсмена на Донбассе устроил драку в гостинице

Автор: РБК-Украина

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский устроил драку в гостинице. В связи с инцидентом проводится служебная проверка.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, он сам сообщил ей о драке 5 декабря с сотрудником гостиничного комплекса "Монарх" в Святогорске. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.

"По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметила она.

Региональный телеканал опубликовал видео драки с участием Лисянского.

Напомним, ранее Лисянский заявлял, что Российская Федерация начала призывать жителей оккупированного Донбасса в свою армию. На службу берут мужчин с российскими паспортами.

Он также заявлял, что на оккупированных территориях критическая ситуация с распространением коронавируса, а оккупанты скрывают истинное количество больных COVID-19. По его словам, медики ставят местных жителям три диагноза - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), пневмония и COVID-19.

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