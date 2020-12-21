Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за мутации коронавируса

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса. Будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.

Об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Число случаев коронавируса в Великобритании в воскресенье выросло на 35 928, что почти вдвое больше, чем было неделю назад.

Ранее Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса.

Напомним, в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" власти. Мутировавший вирус распространяется очень быстро.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассчитывает избежать введения общего локдауна. В этом должны помочь локальные усиления.