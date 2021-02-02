UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожар в "Эпицентре" потушили спустя почти шесть часов

Автор: РБК-Украина

По состоянию на вечер 2 февраля пожар в "Эпицентре" в Первомайске потушили. Здание горело почти шесть часов.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник в 12:58 на площади около 800 квадратных метров. Позже он распространился и охватил около 4 000 квадратных метров. В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли почти 200 человек и 35 единиц техники.

Отметим, уже стало известно, что мужчина, которого задержали за поджог "Эпицентра", был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором первомайского "Эпицентра".

Также ранее сообщалось, что у него мог быть сообщник, однако полиция пока не подтверждает эту версию.

В полиции отметили, что что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором, начал разливать горючие жидкости в отделе лакокрасочных товаров. После этого он совершил поджог, а при попытке задержания ударил охранника топором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарНиколаевская областьЭпицентр