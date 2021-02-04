Попытка самоубийства в отделении полиции Киева: задержанный слез с окна

Задержанный за столкновения под телеканалом "НАШ" в Киеве, который угрожал совершить самоубийство в отделении полиции, слез с окна. Правоохранители пообещали ему, что проведут служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции.

Как видно из видео, которое распространили в соцсетях, задержанный вместе с представителями полиции вышел к журналистам и рассказал, что правоохранители пошли с ним на сделку, согласившись провести расследование.

Представитель полиции заявил, что на время расследования будет отстранен начальник Шевченковского управления полиции и начальник превенции того же управления.

"Отстраненных пока нет, будет проводиться расследование", - сказали РБК-Украина в полиции.

Напомним, сегодня под телеканалом "НАШ" в Киеве произошли столкновения между протестующими, которые требовали его закрытия, и правоохранителями. Полицейские задержали четырех участников беспорядков и доставили их в участок.

В отделении полиции один из задержанных взобрался на окно и угрожал прыгнуть вниз. Мужчина требовал приезда главы МВД, журналистов и закрытия телеканала "НАШ".